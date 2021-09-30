Испания

Руководство Барселоны не стало ожидать новых осечек команды.

Сокрушительное поражение в матче второго тура Лиги чемпионов УЕФА от лиссабонской Бенфики (0:3) может стоить места работы для главного тренера каталонской Барселоны Рональда Кумана.

Как сообщает ряд испанских популярных ресурсов, среди которых Sport.es и Marca, руководство "блаугранас" провело экстренное заседание по горячим следам поединка на Да Луж, которое продлилось до четырех часов утра по местному времени.

При этом, представители правления Барселоны проводили встречу с ведущими футболистами клуба с целью узнать их видение текущего положения дел внутри команды, однако полностью при этом проигнорировали контакты с самим нидерландским специалистом.

Как сообщают СМИ, конкретных решений по судьбе Рональда Кумана на занимаемой им должности принято еще не было, а новое собрание назначено на 12:00 по киевскому времени.

Среди кандидатов на потенциально вакантное место присутствуют Хави и Роберто Мартинес, которые на данный момент возглавляют Аль-Садд и сборную Испании соответственно.

При этом, финансовые эксперты уже посчитали, что новый тренерский штаб в совокупности сможет рассчитывать на оклад в общем объеме в 2,9 млн евро (3% от установленного "потолка зарплат" в 97 млн евро), которые будут разделены между главным тренером, его помощником и тренером по физподготовке.