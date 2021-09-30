Президент Барселоны высказался о будущем клуба.
Жоан Лапорта, Marca
30 сентября 2021, 14:05
Президент каталонской Барселоны Жоан Лапорта рассказал, каким видит дальнейшее развитие клуба.
По его словам, в нынешней ситуации на помощь клубу должна прийти его академия.
"Ла Масия — это наш путь, это наш стиль. У нас будет подлинный и узнаваемый стиль, который не сможет сравниться ни с каким другим в мире. Фати олицетворяет все наши надежды на академию. Мы благодарный нашему медицинскому персоналу, который сумел в кратчайшие сроки вернуть его в строй.
С появлением на поле одновременно Фати, Агуэро и Дембеле наша команда должна вновь быть конкурентной. Конечно, наше финансовое положение оставлять желать лучшего, но мы — Барселона, поэтому никаких отговорок быть не может",- приводит слова функционера Marca.
Напомним, Барселона проиграла оба стартовых матча группового этапа Лиги чемпионов, тем самым установив антирекорд клуба, ни разу не забив за две игры.