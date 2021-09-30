Испания

Судьба нидерландского тренера по прежнему неясна.

Крайне неудачные результаты на старте сезона в исполнении Барселоны поставили Рональда Кумана в очень незавидное положение.

Главный тренер Ривер Плейта Марсело Гальярдо входит в список наставников, которые могут сменить Кумана на посту главного тренера "блаугранас".

Помимо Гальярдо в шорт-лист боссов каталонского клуба входит и Андреа Пирло, сообщает TYC.

Под руководством аргентинского специалиста Ривер Плейт дважды выигрывали Копа Либертадорес, трижды Кубок Аргентины и один раз Южноамериканский кубок.

Контракт Гальярдо с "миллионерами" рассчитан до конца этого сезона.