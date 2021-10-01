Испания

Специалист ответил на вопрос об уходе главной звезды из клуба.

Главный тренер каталонской Барселоны Рональд Куман довольно жестко ответил на провокационные вопросы от журналистов.

"Мой лучший момент в Барселоне? Мне очень сложно об этом сейчас говорить. Я уже собираюсь на выход. Не знаю. Наверное, подписание контракта с клубом. Какой худший. Естественно, уход Месси.

Сможет ли другой тренер добиться успеха с этой командой? Зачем вы меня спрашиваете? Мне за других тренеров отвечать? Знаете, был бы у меня мешок денег, Месси остался бы в Барселоне.

Что касается моего нынешнего состава, то я бы позвал других футболистов чтобы играть в доминирующем стиле", — сказал Куман.

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