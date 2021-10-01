Испания

Форвард Атлетико рассказал об уходе Лео из Барселоны.

Нападающий мадридского Атлетико Луис Суарес прокомментировал уход Лионеля Месси из Барселоны в летнее трансферное окно.

"Я был рядом в тот момент, когда Месси осознал, что покинет Барселону. Мы ведь дружим, ему нужна была моя поддержка. Мы вместе отдыхали, и он был доволен жизнью.

Он сказал мне, что закончит карьеру в Барселоне, ведь всегда этого хотел. Клуб дал ему все, и его дети здесь счастливы. Все изменилось буквально за час.

Лео страдал, ведь его любовь к клубу проявлялась всегда. Да и Барселона дала ему многое. Он — лучший игрок в истории клуба и ушел как король. Но его волновало то, в какой форме это все произошло. Обманул его Лапорта? Не могу сказать, даже если знаю об этом", — рассказал Суарес.

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