Специалист опроверг слухи о назначении в Барсу.
Марсело Гальярдо, Getty Images
01 октября 2021, 21:55
Главный тренер аргентинского Ривер Плейта Марсело Гальярдо намекнул, что не стоит пего ждать в Барселоне в ближайшее время.
"Я в Барселоне? Я сосредоточен только на Ривере. Хочу отработать свой контракт, и у меня нет причин менять мнение. Это все знают и могут подтвердить.
Если бы со мной связалась Барселона, что бы я им ответил? Не хочу сейчас обсуждать этот момент", — сказал Гальярдо в интервью Фабрисио Романо.
Отметим, что Ривером Гальярдо дважды выиграл Кубок Либертадорес, три раза становился триумфатором в Кубке Аргентины и один раз добыл Южноамериканский кубок.
Его контракт с аргентинским клубом рассчитан до декабря 2021 года. Помимо Ривера он тренировал уругвайский Насьональ.
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