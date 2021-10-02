Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Ла Лиги.

Барселона в рамках центрального поединка тура в чемпионате Испании отправится в гости к мадридскому Атлетико.

Атлетико — Барселона

Суббота, 2 октября, 22:00. Стадион Ванда Метрополитано, Мадрид. Сесар Сото Градо — главный арбитр встречи.

Атлетико подходит к данному поединку на четвертом месте турнирной таблицы с четырнадцатью набранными баллами. В прошлом туре подопечные Диего Симеоне минимально уступили Алавесу, из-за чего немного отстали от Реала, который возглавляет чемпионскую гонку на данный момент.

Среди недели "матрасники" играли в Лиге чемпионов против Милана и добыли волевую победу. Атлетико очень часто в этом сезоне переворачивает ход поединка в концовке встречи. С одной стороны, это говорит о сильном характере команды, но с другой — о определенных проблемах. В последней игре против Алавеса перевернуть ход матча уже не удалось.

Барселона, в свою очередь, находится в не самом простом положении. И если в чемпионате каталонцы после шести игр набрали двенадцать баллов, что можно считать неплохим результатом, то вот в Лиге чемпионов "сине-гранатовые" потерпели два поражения со счетом 0:3 — от Баварии и Бенфики, что поставило под серьезный вопрос будущее Рональда Кумана в Барселоне.

В прессе ходят слухи о том, что игра против Атлетико будет иметь решающий вес в принятии решения относительно нидерландского тренера. В случае поражения Кумана должны отправить в отставку. Более того, есть мнение, что нидерландца уволят независимо от результата встречи. В любом случае, если футболисты Барселоны хотят побороться за своего тренера, то это именно тот матч.

Сложно сказать, что Атлетико находится в отличной форме, а потому у Барселоны будут шансы побороться за победный результат. В последних пяти играх между этими командами было зафиксировано два ничейных результата, две победы Атлетико и триумф Барселоны. Последняя игра между командами завершилась без забитых голов.

Дополнительного шарма игре придает Антуан Гризманн, который вернулся в Атлетико после периода в Барселоне. Филиппе Коутиньо в свое время здорово показал себя в составе Баварии против Барселоны. Очень интересно, что сможет продемонстрировать французский нападающий против команды, которой до сих пор принадлежит.

У обеих команд есть кадровые проблемы, но в стане "сине-гранатовых" они более значимые. Рональд Куман по-прежнему не может рассчитывать на опытного Серхио Агуэро, а также еще двух игроков атакующей линии — Усмана Дембеле и Мартина Брайтвейт. Диего Симеоне, в свою очередь, придется обойтись без Куньи.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Кунья — Дембеле, Агуэро, Брайтвейт

Интересные факты:

Атлетико не проиграл в последних 10 домашних матчах (Ла Лига).

Атлетико забил меньше 2,5 голов в последних 4 домашних матчах против Барселоны во всех соревнованиях.

Было забито меньше 2,5 голов в последних 3 выездных матчах Барселоны (Ла Лига).

Барселона не проиграла в последних 7 матчах (Ла Лига).