Испания

Полузащитник поделился своими планами на ближайшее будущее после окончания карьеры профессионального футболиста.

Воспитанник каталонской Барселоны Андреас Иньеста, защищавший цвета "блаугранас" с 1996 по 2018-й год, на данный момент является футболистом японского клуба Виссел Кобе, в составе которого уже успел завоевать Кубок и Суперкубок Японии.

Однако, 37-летний испанский полузащитник все равно смотрит в направлении своего будущего, и уже раздумывает над дальнейшими вариантами развития, после окончания контракта со своим нынешним клубом, который рассчитан еще на три года.

"Считаю себя интуитивным игроком, который читает игру на несколько шагов вперед. На той позиции, на которой я играю, как мне кажется, это наиболее важное качество, поэтому я стараюсь максимально его использовать. Я прокручиваю у себя в голове каждый эпизод матча. Это достаточно сложно описать, потому что все происходит автоматически.

В футболе, если вы начинаете думать, то можете действовать слишком медленно. Это и есть сущность футболиста. Я помню, как я забивал победный гол на чемпионате мира-2010, но он совершенно не отличается от того, что я делал в свои 10 лет.

Когда я был ребенком, я в основном играл на улицах своего родного города, в школьном дворе. Эта среда сделала меня таким, каким я есть сейчас. В наши дни дети, возможно, имеют шанс заниматься футболом на лучших полях, чем я в своем детстве. В таких условиях им тоже необходима адаптация, которая сделает их лучше в последствии.

Помню свои выступления за Барселону. Каждая игра — отдельный экзамен, который нужно было сдавать заново, приспосабливаться к окружающей среде, подстраивать себя под определенный стиль соперника, но при этом всегда сохранять единую суть.

Я работал под руководством различных тренеров: Луи ван Гал, Хосеп Гвардиола, Эрнесто Вальверде. Все они чему-то меня научили. Этот опыт также повлиял на мое становление. Мне сложно сказать, кто больше всех на меня повлиял. Со всеми были как хорошие моменты, так и не очень.

Мне повезло сыграть достаточно много матчей за свою карьеру против различных соперников. Не бывает одинаковых матчей в Лиге чемпионов, Ла Лиге, за сборную страны. Помню, как мы играли против Чили Марсело Бьелсы — совершенно особая команда. Игры против Реала Моуриньо и Анчелотти также давали много опыта.

Барса всегда отличалась своим отношением к игре с мячом в ногах. Во времена Гвардиолы футбол глобально практически не менялся, но при этом многие команды старались смотреть на нас и научиться играть в пас, как это делали мы.

Всегда буду видеть Барселону с ее лучшей стороны, так как все еще вижу перед собой совершенно другую команду. С момента моего ухода уже достаточно многое успело поменяться. Игроки приходят и уходят, но концепция все равно остается та же самая.

Иногда команда играет лучше, иногда хуже. Так всегда было, есть и будет. Я не особо люблю сравнивать состояние клуба в разные времена.

Я хотел бы вернуться на Камп Ноу со временем, потому что Барселона — клуб, в котором я провел очень много времени. Есть много факторов, которые должны этому переходу поспособствовать, но я всегда буду согласен сделать этот шаг. В качестве главного тренера? Еще не знаю.

Иногда мне хочется тренировать, но иногда мне кажется, что мои интересы лежат в другом направлении. Я знаю только то, что хочу остаться в футболе, и когда я закончу как профессионал, я хотел бы получить тренерскую лицензию, но я не знаю, буду ли я использовать ее в будущем.

Это не навязчивая идея, поэтому сейчас я просто просыпаюсь каждое утро с мыслями о том, как бы не пропустить тренировку. Посмотрим, как это будет происходить в будущем. Пока мое тело способно соревноваться, я буду продолжать это делать.

Мы с Виссел Кобе выиграли только два титула в истории клуба, поэтому хотим и дальше пытаться вписывать свои имена в его историю. Мы находимся в хорошем положении, и наша цель — пройти квалификацию в Лигу чемпионов Азии. За те годы, которые мне остаются до конца контракта, я хотел бы выиграть еще несколько титулов, хотя это и нелегко", — подытожил футболист.

Отметим, что в текущем сезоне Андреас Иньеста провел уже 20 матчей, забив три гола и отдав одну голевую передачу.