Испания

Завершился матч 8 тура Ла Лиги.

Заключительный игровой день 8 тура испанской Ла Лиги начинался матчем между Эльче и Сельтой.

Подопечные Эскрибы сумели одолеть гостей благодаря точному удару Бенедетто в начале второго тайма.

Таким образом Эльче набирает 9 очков и хотя бы на время поднимается на 12 строчку турнирной таблицы. Сельта же с семью очками в своем активе опускается на 14 строчку испанского чемпионата.

Эльче - Сельта 1:0

Гол: Бенедетто, 49.

Эльче: Касилья — Верду (Гонсалес, 51 , Хосема, 56), Роко, Барриган — Мохика, Фидель, Москарель, Рауль Гути, Хосан (Пьятти, 57) — Перес Мартинес (Бойе, 57), Бенедетто (Милья, 83).

Сельта: Дитуро — Араухо, Мурильо (Солари, 81), Галан, Мальо — Ренато Тапиа (Йокушлу, 89), Мендес (Гальярдо, 71), Нолито (Серви, 61) — Белтран (Суарес, 61) — Аспас, Мина.

Предупреждения: Хосан, Барраган, Араухо, Мальо, Маскарель, Касилья, Мина.