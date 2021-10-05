Испания

Каталонский клуб уже сейчас может строить конкретные планы на предстоящую кампанию переходов.

Тяжелое финансовое положение каталонской Барселоны продолжает оставаться таковым, даже несмотря на уход высокооплачиваемых футболистов, однако при этом наблюдается положительная динамика по направлению к выходу из кризисной ситуации.

Тем не менее, в ближайшее время "блаугранас" придется повременить с дорогостоящими приобретениями, а также регулярно обращать внимание на баланс выплат по заработной плате для футболистов и тренерского штаба, дабы избежать возможных санкций со стороны Ла Лиги и УЕФА.

Впрочем, это не означает, что Барселона и вовсе останется без возможности вести переговоры с потенциальными новичками. Так, благодаря солидарным выплатам УЕФА по проекту "Fair play", уже в январе у каталонцев на счету появится 16 млн евро, которые они сразу смогут использовать для приглашения новых футболистов в свой состав.

Одним из потенциальных кандидатов на пополнение состава команды Рональда Кумана испанская пресса считает полузащитника немецкого РБ Лейпциг Дани Ольмо, который является воспитанником Барселоны.

Однако, запрашиваемая "красными быками" стоимость существенно превышает сумму, с которой готовы расстаться "сине-гранатовые", поэтому Барселона будет надеяться взять игрока в аренду с правом последующего выкупа.