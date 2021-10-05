Испания

Француз может изменить свое решение.

Французский защитник Барселоны Самюэль Умтити может покинуть текущую команду в зимнее трансферное окно.

Летом Барселона пыталась попрощаться с 27-летнем футболистом, однако Умтити всеми силами старался остаться в команде, что ему в итоге удалось. Тем не менее, сам футболист может изменить свое решение, ведь интерес к нему со стороны европейских клубов остается.

Боссы "блаугранас" намерены сократить расходы на зарплаты футболистов, поэтому постараются избавиться от футболиста. К тому же, Умтити дали четко понять, что играть он не будет.

Всего за Барселону Умтити сыграл 90 матчей во всех турнирах за 6 лет, забив в общей сложности 2 мяча.