Француз может изменить свое решение.
Самюэль Умтити, Getty images
05 октября 2021, 19:42
Французский защитник Барселоны Самюэль Умтити может покинуть текущую команду в зимнее трансферное окно.
Летом Барселона пыталась попрощаться с 27-летнем футболистом, однако Умтити всеми силами старался остаться в команде, что ему в итоге удалось. Тем не менее, сам футболист может изменить свое решение, ведь интерес к нему со стороны европейских клубов остается.
Боссы "блаугранас" намерены сократить расходы на зарплаты футболистов, поэтому постараются избавиться от футболиста. К тому же, Умтити дали четко понять, что играть он не будет.
Всего за Барселону Умтити сыграл 90 матчей во всех турнирах за 6 лет, забив в общей сложности 2 мяча.