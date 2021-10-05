Испания

Хавбек Барселоны рассказал о положении дел в команде.

Полузащитник Барселоны Френки Де Йонг считает, что СМИ сильно преувеличивают игровые проблемы каталонского клуба.

По его мнению, после возвращения травмированных футболистов Барселона преобразится.

"Уберите половину нападающих из любого клуба – и это вызовет проблемы. У нас хороший состав. Нужно дождаться возвращения травмированных игроков. Люди сильно преувеличивают. На Кумана оказывают сильное давление — это все видят",- считает нидерландский полузащитник.

Также 24-летний футболист поделился мыслями, как команда может выбраться из кризиса.

"Мы плохо начали в Лиге чемпионов, однако еще ничего не потеряно. Важно обыграть Динамо Киев, это придаст команде импульс",- цитирует Де Йонга DPG Media.

В текущем сезоне футболист провел 8 игр за Барселону, в которых сумел отдать 2 голевых передачи.

Матч между Барселоной и киевским Динамо состоится 20 октября на Камп Ноу.

Старт матча запланирован на 19:45 по киевскому времени.