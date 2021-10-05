Хавбек Барселоны рассказал о положении дел в команде.
Френки Де Йонг, Getty images
05 октября 2021, 21:30
Полузащитник Барселоны Френки Де Йонг считает, что СМИ сильно преувеличивают игровые проблемы каталонского клуба.
По его мнению, после возвращения травмированных футболистов Барселона преобразится.
"Уберите половину нападающих из любого клуба – и это вызовет проблемы. У нас хороший состав. Нужно дождаться возвращения травмированных игроков. Люди сильно преувеличивают. На Кумана оказывают сильное давление — это все видят",- считает нидерландский полузащитник.
Также 24-летний футболист поделился мыслями, как команда может выбраться из кризиса.
"Мы плохо начали в Лиге чемпионов, однако еще ничего не потеряно. Важно обыграть Динамо Киев, это придаст команде импульс",- цитирует Де Йонга DPG Media.
В текущем сезоне футболист провел 8 игр за Барселону, в которых сумел отдать 2 голевых передачи.
Матч между Барселоной и киевским Динамо состоится 20 октября на Камп Ноу.
Старт матча запланирован на 19:45 по киевскому времени.