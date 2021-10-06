Испания

Проблемы каталонского клуба с достижением результатов берут начало и из этого печального факта.

Каталонская Барселона, на данный момент, демонстрирует один из худших стартов сезонов за последние несколько лет, за семь сыгранных матчей сумев набрать лишь 12 очков, что не позволяет ей находиться выше девятой строчки турнирной таблицы.

При этом, показатели результативности "блаугранас" также не являются поводом для гордости: 11 забитых голов против 7 пропущенных.

Чтобы отыскать в новейшей истории клуба период с подобной неудачной статистикой в начале розыгрыша национального первенства, необходимо заглянуть в сезон-2003/04, когда команда за аналогичное количество матчей забила всего пять голов, при этом оставив нетронутыми ворота Атлетико, Валенсии и Депортиво.

Что примечательно, тот футбольный год стал первым для нынешнего президента каталонского клуба Жоана Лапорты в аналогичной должности, в то время как на посту главного тренера работал Франк Райкаард.

Нидерландца, равно как и в нынешнее время его соотечественника Рональда Кумана, хотели сместить с занимаемой им должности, однако волевым решением ему дали продолжить работу, а в последствии Барселона финишировала в чемпионате на втором месте, уступив Валенсии.

Примечательно, что именно в матче против "летучих мышей" каталонский коллектив получит следующую возможность исправить неудачную ситуацию.