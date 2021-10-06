Испания

Клуб неудачно стартовал в новом сезоне Ла Лиги.

Несколько дней назад Хетафе объявил об увольнении главного тренера Мичела. Новым наставником команды стал известный испанский специалист Кике Санчес Флорес.

Пока неизвестны сроки контракта специалиста с клубом. Он вернулся в клуб спустя шесть лет.

OFICIAL | Quique Sánchez Flores nuevo entrenador azulón.



¡Bienvenido a la familia! 👏🎉#BienvenidoQuique pic.twitter.com/MU33JcgA1q — Getafe C.F. (@GetafeCF) October 6, 2021

Отметим, что последним клубом Санчеса Флореса был английский Уотфорд. Помимо Хетафе в Испании он тренировал Валенсию и Эспаньол.

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