Несколько дней назад Хетафе объявил об увольнении главного тренера Мичела. Новым наставником команды стал известный испанский специалист Кике Санчес Флорес.

Пока неизвестны сроки контракта специалиста с клубом. Он вернулся в клуб спустя шесть лет.

Отметим, что последним клубом Санчеса Флореса был английский Уотфорд. Помимо Хетафе в Испании он тренировал Валенсию и Эспаньол.

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