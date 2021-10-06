Клуб неудачно стартовал в новом сезоне Ла Лиги.
Кике Санчес Флорес, Getty Images
06 октября 2021, 13:55
Несколько дней назад Хетафе объявил об увольнении главного тренера Мичела. Новым наставником команды стал известный испанский специалист Кике Санчес Флорес.
Пока неизвестны сроки контракта специалиста с клубом. Он вернулся в клуб спустя шесть лет.
Отметим, что последним клубом Санчеса Флореса был английский Уотфорд. Помимо Хетафе в Испании он тренировал Валенсию и Эспаньол.
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