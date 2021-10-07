Испания

Специалист успокоил всех фанатов клуба.

Генеральный директор каталонской Барселоны Ферран Ревертер заявил, что футболки новичков клуба покупают так же хорошо, как футболки Месси.

"Нет никаких сомнений в том, что Месси был лучшим игроком для нас за всю историю, мы следим за тем, как это может повлиять на наши финансы. В первые недели мы следили за продажей футболок. Удивительно. Продажи футболок с фамилиями Депая и Люка де Йонга компенсировали нам продажи футболок Месси.

Месси был очень важен, но бренд Барсы очень силен, и если мы будем делать все хорошо, он будет только расти. Сегодня у нас все хорошо. В среднесрочной перспективе мы должны сделать проанализировать рынок и привлечь лучших игроков. Мы планируем увеличить доход", — сказал Ревертер.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.