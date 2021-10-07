Функционер рассказал, почему клуб останется в Суперлиге.
Ферран Ревертер, Барселона
07 октября 2021, 09:55
Генеральный директор каталонской Барселоны Ферран Ревертер рассказал, почему клуб остается в Суперлиге, несмотря на санкции.
"В стратегическом плане мы достаточно консервативны, поэтому мы не вкладываем то, чего у нас нет. Вопрос суперлиги для нас — попытка сделать турнир более привлекательным и ориентированным на проблему честной игры.
УЕФА движется в направлении, противоположном Барсе с точки зрения "честной игры". Мы должны задуматься о том, что произошло этим летом. Мы верим в более устойчивую модель — модель Суперлиги.
Если мы продолжим идти по пути УЕФА, государственные клубы получат преимущество, а это нанесет ущерб бренду Барселоны", — сказал Ревертер.
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