Испания

Функционер рассказал, почему клуб останется в Суперлиге.

Генеральный директор каталонской Барселоны Ферран Ревертер рассказал, почему клуб остается в Суперлиге, несмотря на санкции.

"В стратегическом плане мы достаточно консервативны, поэтому мы не вкладываем то, чего у нас нет. Вопрос суперлиги для нас — попытка сделать турнир более привлекательным и ориентированным на проблему честной игры.

УЕФА движется в направлении, противоположном Барсе с точки зрения "честной игры". Мы должны задуматься о том, что произошло этим летом. Мы верим в более устойчивую модель — модель Суперлиги.

Если мы продолжим идти по пути УЕФА, государственные клубы получат преимущество, а это нанесет ущерб бренду Барселоны", — сказал Ревертер.

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