Испания

Стороны близки к подписанию нового соглашения.

Полузащитник каталонской Барселоны Серхи Роберто близок к продлению контракта с клубом.

"Думаю, я скоро продлю контракт с Барселоной. Я оптимистично настроен по этому вопросу, а также уверен в своем желании. Президент также сказал мне, что не видит проблемы",- цитирует футболиста Фабрицио Романо.

Напомним, действующее соглашение 29-летнего футболиста с "блаугранас" истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне Роберто провел 8 матчей за Барселону во всех турнирах, в которых сумел забить 2 мяча и отдать одну голевую передачу.