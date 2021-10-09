Испания

Президент каталонского клуба продолжает привлекать экс-футболистов команды к работам на разных должностях.

В каталонской Барселоне уже давно четко отлажен механизм приглашения на различные должности экс-футболистов, которые отметились своими выступлениями в составе "сине-гранатовых".

Из наиболее известных примеров в данном контексте можно вспомнить Рональда Кумана, Хенрика Ларссона, Сержи Баржуана, Йорди Кройффа, Хосе Рамона Алексанко и других.

После повторного вступления в должность президента Барселоны, Жоан Лапорта не выражал намерений изменить подобных подход, и даже наоборот, расширил присутствие экс-футболистов "блаугранас" в составе руководства коллектива португальским экс-нападающим Деку.

Завершивший карьеру в 2013 году уроженец южноамериканского континента, после этого не пожелал получать опыт тренерской деятельности, однако для него Лапорта подыскал не менее интересное амплуа.

Деку отныне будет отвечать за португальское и бразильское направление скаутинга каталонской Барселоны, сменив на данной должности Андре Кьюри.

Отметим, что этап выступлений за каталонский клуб для португальского футболиста пришелся на 2004 – 2008 годы, которые затрагивали этап первого правления Лапорты.