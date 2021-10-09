Испания

Форвард мог продолжить карьеру в Мадриде.

Легенда Ромы и сборной Италии Франческо Тотти признался, что сомневается в выборе остаться в родном клубе при предложении от Реала.

"Вспоминая тот период, когда Реал мне предлагал перейти, я думаю об этом до сих пор. Я часто говорил, что выбор остаться с Ромой был сделан от чистого сердца. В те моменты, когда ты себя чувствуешь счастливым в родном клубе, ты не можешь уйти.

Но, конечно, оглядываясь назад, я сомневаюсь, что решение остаться в Роме было правильным. Сомнения остаются до сих пор. Реал Мадрид — единственный другой клуб, за который я мог пойти играть. Единственный! Опыт в другой стране мог бы стать чем-то прекрасным для всех. Для моей семьи. Для меня", — рассказал Тотти.

Отметим, что Реал хотел подписать Тотти в сначала в 2001 году, а после и в 2006, но итальянец отвечал отказом.

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