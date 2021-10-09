Испания

Футболист летом может оказаться в Испании.

Каталонская Барселона внимательно следит за ситуацией вокруг лидера Боруссии М и сборной Швейцарии Дениса Закарии.

Контракт хавбека с Боруссией М истекает уже в конце сезона и руководство "сине-гранатовых" намерено воспользоваться этим, чтобы подписать игрока бесплатно.

Также у Барселоны есть вариант предпринять попытку подписать швейцарца уже в январе, учитывая интерес со стороны римской Ромы или же первыми согласовать с ним предварительный контракт.

В текущем сезоне Закария сыграл пять матчей за клуб в Бундеслиге, в которых сумел дважды отличиться голами в воротах соперников.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.