Испания

Футболист покинул расположение молодежной сборной Франции.

Полузащитник Эдуардо Камавинга покинул расположение молодежной сборной Франции. Об этом сообщает AS.

Футболист вернулся в Мадрид из-за травмы левой ноги, которую получил в игре восьмого тура Ла Лиги против Эспаньола (2:1).

Врачи французской молодежки посчитали, что хавбеку будет лучше вернуться в клуб и восстанавливаться под присмотром клубных врачей.

Таким образом, если боль в ноге не пройдет, француз может пропустить игру против донецкого Шахтера в Лиге чемпионов.

Матч Шахтер — Реал состоится 19 октября в Киеве. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.