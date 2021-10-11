Испания

Три игрока "летучих мышей" восстановились после травм.

Валенсия сможет рассчитывать на трех важных игроков в предстоящей встрече с Барселоной в рамках 9-го тура Примеры.

Как сообщает издание AS, защитник Хосе Гайя и полузащитники Карлос Солер и Денис Черышев восстановились после травм и готовы вернуться на поле в предстоящий уикенд. Из-за проблем со здоровьем Солер пропустил три поединка, а Гайя и Черышев не принимали участия в последних четырех матчах "летучих мышей".

Главный тренер Хосе Бордалас готов вернуть восстановившихся игроков сразу в стартовый состав команды.

Матч Барселона – Валенсия состоится на Камп Ноу в воскресенье, 17 октября.

Ранее сообщалось, что в матче с Валенсии может дебютировать нападающий каталонцев Серхио Агуэро.