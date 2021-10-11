Испания

Футболист может перебраться на Камп Ноу в ближайшее трансферное окно.

Барселона заинтересована в подписании вратаря Гранады Луиш Машимиану.

Футболист может перебраться в стан каталонского клуба уже этой зимой.В контракте Машимиану прописана клаусула 25 миллионов евро. Transfermarkt оценивает футболиста в 5 млн евро.

22-летний Машимиану перешел в Гранаду минувшим летом за 4,5 млн евро, еще 500 тысяч предусмотрены в качестве бонусов.

В текущем сезоне футболист провел 5 матчей за Гранаду, в которых пропустил 6 мячей, дважды сохранив свои ворота "сухими".