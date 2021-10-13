Испания

Специалист рассказал, как ему удается отвлечься от футбола.

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне рассказал о сложностях работы менеджером.

По его словам, очень нелегко абстрагироваться от футбольных дел.

"Это правда, я думаю о футболе 24 часа в сутки. Футбол — это то, от чего невозможно избавиться, несмотря на все отвлекающие факторы. Можно здорово проводить время, однако даже сидя в кино я могу внезапно задуматься: кого выпустить завтра — Корреа или Фелиша.

Неважно даже кто рядом с тобой, голова не перестает об этом думать. Часто мой способ расслабиться или уснуть — представить, как сформировать команду",- приводит слова аргентинского специалиста Mundo Deportivo.

Симеоне тренирует Атлетико уже на протяжении 10 лет, успев за это время выиграть с командой 2 чемпионства Испании, дважды Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также по разу Кубок и Суперкубок Испании.