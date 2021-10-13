Испания

Футболист впервые сыграл за "сине-гранатовых".

В рамках товарищеского матча, организованного для заполнения паузы во время игр сборных, каталонская Барселона сыграла товарищеский матч против Корнельи из Сегунды Б.

В данной встрече принимали участие футболисты, которые не уехали в свои национальные сборные и игроки Барселоны Б.

Против Корнельи на последние 30 минут встречи вышел и летний новичок Барсы Серхио Агуэро. Этот матч стал первым для аргентинца в новом клубе. Отметим, что он записал на свой счет гол.

First goal for Kun 🥰 pic.twitter.com/GsjztZWViN — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 13, 2021

Игра завершилась со счетом 2:2. У "сине-гранатовых" помимо Агуэро также отличился взятием ворот Филиппе Коутиньо.

Следующий матч в рамках чемпионата Испании Барселона проведет на Камп Ноу против Валенсии. Игра состоится 17 октября и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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