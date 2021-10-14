"Сине-гранатовые" также хотят обновить соглашения с Араухо, Дембеле и Гави.
Ансу Фати, Getty Images
14 октября 2021, 07:54
Барселона планирует объявить о продлении контракта со своим полузащитником Педри, клаусула которого составит 1 миллиард евро, уже в эту пятницу, однако на этом кампания "сине-гранатовых" по обновлению действующих соглашений не завершится.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, после того, как контракт Педри будет официально продлен, руководство "сине-гранатовых" намерено сосредоточиться на новом соглашении с вингером Ансу Фати.
Утверждается, что переговоры с его агентом Жорже Мендешем находятся на финальной стадии.
Также Барселона в ближайшем будущем планирует продлить контракты с Гави, Усманом Дембеле и Рональдом Араухо.
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