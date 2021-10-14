Испания

"Сине-гранатовые" также хотят обновить соглашения с Араухо, Дембеле и Гави.

Барселона планирует объявить о продлении контракта со своим полузащитником Педри, клаусула которого составит 1 миллиард евро, уже в эту пятницу, однако на этом кампания "сине-гранатовых" по обновлению действующих соглашений не завершится.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, после того, как контракт Педри будет официально продлен, руководство "сине-гранатовых" намерено сосредоточиться на новом соглашении с вингером Ансу Фати.

Утверждается, что переговоры с его агентом Жорже Мендешем находятся на финальной стадии.

Также Барселона в ближайшем будущем планирует продлить контракты с Гави, Усманом Дембеле и Рональдом Араухо.

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