Испания

Кипер недоволен своим положением в клубе.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин летом 2022 года покинет Реал. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, кипер разочарован отсутствием игровой практики и шанса проявить себя в Мадриде.

Лунин хочет играть, а отличные выступления Тибо Куртуа в матчах за "королевский клуб" не дают ему такой возможности.

Также сообщается, что украинский страж ворот без проблем найдет себе новый клуб, так как в его услугах есть заинтересованные.

Напомним, Лунин играл за Реал в основном на предсезонных сборах. В официальных играх он появился на поле лишь однажды — в матче Кубка Испании против Алькояно.

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