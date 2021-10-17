Испания

Football.ua представляет анонс матча чемпионата Испании.

В рамках девятого тура испанской Ла Лиги Барселона на своем поле стадиона Камп Ноу примет Валенсию.

Воскресенье, 17 октября, Камп Ноу, Барселона. Арбитр встречи — Хесус Хиль Мансано. Трансляция на видеосервисе Megogo.

Несмотря на болезненно поражение от прямого конкурента мадридского Атлетико (0:2) в испанском чемпионате перед международным перерывом, главный тренер Барселоны Рональд Куман сохранил свою должность и готовит команду к предстоящему матчу. Сколько терпения у руководство каталонского клуба — пока неизвестно, но если будет еще одно поражение — то именно оно, может стать последней каплей.

Барселона проиграла два последних матча против Бенфики и Атлетико, а в Ла Лиге у них одна победа из последних четырех матчей, что оставило их на девятом месте в турнирной таблице Примеры с 12 очками. Впереди у Барселоны матч с Валенсией, а затем два еще более важных противостояния — в Лиге чемпионов против киевского Динамо после двух поражений кряду в Европе, а затем классическое против мадридского Реала в чемпионате. Можно сказать, что это будет решающая часть сезона для Барселоны, а также для голландского специалиста в тренерском кресле Камп Ноу.

Валенсия может похвастаться такими же 12 очками в турнирной таблице Ла Лиги, что дало им восьмое место перед Барселоной. "Летучие мыши" отлично стартовали с трех побед, но затем ни одного успеха в четырех последних играх, проиграв Реалу и Севилье.

Команда Хосе Бордаласа проиграла только две из шести последних игр в Ла Лиге против Барселоны, трижды при этом сыграв вничью. Теперь Валенсия отправляется на Камп Ноу с целью нанести ей еще одно болезненное поражение и снова вступить на победный путь.

Что касается кадровой ситуации, то у Барселоны восстановились после травм Усман Дембеле и Серхио Агуэро, но возможно Куман не будет рисковать их состоянием здоровья перед играми с Динамо и Реалом. В то же время Рональд Араухо угодил в лазарет после игр за сборную, присоединившись к Педри и Мартину Брайтвейту. У Валенсии две проблемы — Кристиано Пиччини находится в лазарете, а Омар Альдерете пропустит игру из-за дисквалификации — он получил пять желтых карточек.

Если говорить о личных встречах, то в испанском чемпионате команды встречались 172 раза, из которых 84 матча заканчивались победами "блаугранас", а еще 45 раз коллективы делили очки. У Валенсии 43 победы, а статистика забитых мячей в пользу каталонцев — 326 против 241.