Испания

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Испании.

В рамках девятого тура испанкой Ла Лиги каталонская Барселона на Камп Ноу сыграет против Валенсии.

Компания Parimatch считает, что шансов на победу в этой игре больше у команды Рональда Кумана.

На победу Барселоны коэффициент 1,57. Ничью оценили в 4,10, а в победу "летучих мышей" не верят — 6,30.

Если вы считаете, что тотал в матче будет больше 2,5, то на этот исход предлагается коэффициент 1,72 (меньше — 2,20).

Матч Барселона — Валенсия состоится 17 октября и начнется в 22:00 по киевскому времени.