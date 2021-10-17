Испания

Защитник Шахтера мог продолжить карьеру в Мадриде.

Защитник донецкого Шахтера Марлон признался, что мог продолжить карьеру в Реале, а не в Барселоне.

"Реал — великий клуб. Сегодня он переживает период реформ, как и другие великие клубы, типа Ювентуса, Барселоны. В любой момент он вернется к тому, кем был два или три года назад.

Бензема сейчас в прекрасной форме, но также Винисиус, Модрич, Кроос ... Там есть отличные игроки, с ними нельзя играться".

"Я перейти в Реал, но выбрал Барселону. Просто пообещал Барселоне, что приеду, и я человек слова. Для меня, будучи таким молодым, было честью иметь возможность выбирать между Мадридом и Барсой.

Сожалею, что не перешел в Реал? Хороший вопрос! Обычно я ни о чем не жалею. В жизни иногда можно быть более рациональным и менее эмоциональным. Когда вы не следите за эмоциями, иногда вы торопитесь", — сказал Марлон.

Матч Шахтер — Реал состоится во вторник, 19 октября. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.