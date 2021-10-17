Гол Мира принес гостям три очка.
Радость игроков Севильи, getty images
17 октября 2021, 19:10
Севилья в рамках поединка девятого тура чемпионата Испании отправилась в гости к Сельте и добилась минимальной победы.
Единственный гол в поединке забил нападающий "нервионцев" Мир в начале второй половин игры.
Сельта — Севилья 0:1
Гол: Мир, 54
Сельта: Дитуро — Мальо, Мурильо, Айду, Галан — Денис Суарес, Мендес, Бельтран (Гальярдо, 81), Нолито (Серви, 73) — Аспас, Санти Мина.
Севилья: Буну — Навас, Фернандо, Рекик, Аугустинссон — Ракитич (Сусо, 53), Гудель, Жордан (Оскар Родригес, 73) — Окампос (Акунья, 73), Оливер Торрес (Дилэйни, 53), Рафа Мир (Ламела, 66).
Предупреждения: Мендес, Аспас — Ракитич, Навас, Жордан