Севилья в рамках поединка девятого тура чемпионата Испании отправилась в гости к Сельте и добилась минимальной победы.

Единственный гол в поединке забил нападающий "нервионцев" Мир в начале второй половин игры.

Сельта — Севилья 0:1
Гол: Мир, 54

Сельта: Дитуро — Мальо, Мурильо, Айду, Галан — Денис Суарес, Мендес, Бельтран (Гальярдо, 81), Нолито (Серви, 73) — Аспас, Санти Мина.

Севилья: Буну — Навас, Фернандо, Рекик, Аугустинссон — Ракитич (Сусо, 53), Гудель, Жордан (Оскар Родригес, 73) — Окампос (Акунья, 73), Оливер Торрес (Дилэйни, 53), Рафа Мир (Ламела, 66).

Предупреждения: Мендес, Аспас — Ракитич, Навас, Жордан