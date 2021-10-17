Испания

Стали известны стартовые составы Барселоны и Валенсии, которые сыграют в 9-м туре испанской Ла Лиги.

Барселона после международной паузы примет Валенсию на Камп Ноу в 9-м туре чемпионата Испании.

Вашему вниманию стартовые составы, которые выставили Рональд Куман и Хосе Бордалас на этот матч:

Барселона: Тер Штеген — Дест, Пике, Гарсия, Альба — Роберто, Бускетс, Де Йонг, Гави — Депай, Фати.

Запасные: Нето, Пуч, Демир, Коутиньо, Лангле, Люк Де Йонг, Агуэро, Мингеса, Умтити, Бальде, Нико, Пенья.

Валенсия: Силлессен — Фулькье, Паулиста, Диакаби, Гайя — Солер, Гильямон, Васс, Дуро — Гедеш, Гомес.

Запасные: Доменек, Мамардашвили, Васкес, Москера, Муса, Черышев, Рачич, Хасон, Кошта, Вальехо, Андре.

Матч Барселона — Валенсия начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией поединка на Football.ua.