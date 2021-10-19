Каталонцы не досчитаются трех футболистов.
Усман Дембеле, getty images
19 октября 2021, 00:32
Барселона понесла кадровые потери перед двумя ближайшими поединками — с Динамо Киев в Лиге чемпионов и против Реала в Ла Лиге.
Как сообщает Marca, тренерский штаб Рональда Кумана не сможет рассчитывать на Педри, Рональда Араухо и Усмана Дембеле.
Источник утверждает, что нидерландский тренер рассчитывал, что к матчу с Реалом восстановится хотя бы один из футболистов.
Напомним, что матч Бавария — Динамо Киев состоится в среду, 20 октября, в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua