Испания

Каталонцы не досчитаются трех футболистов.

Барселона понесла кадровые потери перед двумя ближайшими поединками — с Динамо Киев в Лиге чемпионов и против Реала в Ла Лиге.

Как сообщает Marca, тренерский штаб Рональда Кумана не сможет рассчитывать на Педри, Рональда Араухо и Усмана Дембеле.

Источник утверждает, что нидерландский тренер рассчитывал, что к матчу с Реалом восстановится хотя бы один из футболистов.

Напомним, что матч Бавария — Динамо Киев состоится в среду, 20 октября, в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua