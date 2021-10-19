Испания

Football.ua рассказывает о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Испании-2021/22.

Очередной тур Примеры из-за квалификационных поединков к ЧМ-2022 в Южной Америке вновь получился неполным, в частности отдых получили мадридские киты – Атлетико и Реал. Зато и без этого в этот матчдэй хватало любопытных событий, о которых мы поговорим ниже.

Барселона справилась с Валенсией

Перед встречей с Валенсией на Камп Ноу было довольно сложно предсказать исход этого поединка для каталонцев. Барса Кумана в этом сезоне приучила нас к тому, что может потерять очки даже там, где этого от нее совершенно не ждут. И если закрывшийся на все защелки Кадис сумел остановить атаку "блаугранас", то уж команда Хосе "Пепе" Бордаласа с его фирменным прессингом точно была способна навязать сопернику даже более искусную борьбу.

тер Штеген – Роберто (Мингеса, 71), Пике, Эрик Гарсия, Альба – де Йонг, Бускетс, Гави (Нико, 71) – Дест (Агуэро, 87), Депай, Фати (Коутиньо, 59)

Силлессен – Фулькье (Мусах, 75), Г. Паулиста, Диахаби, Гайя – Гильямон (Кошта, 86) – Дуро (Андре Маркос, 59), Солер, Васс, Гэдеш (Черышев, 75) – Макси Гомес (М. Вальехо, 87)

Тем не менее "летучие мыши" в последних матчах впали в легкую прострацию, что не позволило им увезти хотя бы одно очко из столицы Каталонии. Последняя победа левантийцев в Ла Лиге была добыта ровно месяц назад – 19 сентября они разгромили Осасуну на выезде (4:1), после чего как отрезало. Лишь два очка в пяти последующих встречах, включая отчетную, и разница мячей – 4:9.

Валенсия сумела достаточно быстро повести в счете после сочной "пушки" игрока сборной Испании Хосе Гайя в ближний угол, но у Барселоны потихоньку набирает былую форму восстановившийся после тяжелой травмы Ансумане Фати, в этом матче продемонстрировавший блестящее взаимодействие с Мемфисом Депаем. Сия сладкая парочка фактически сделала игру для "кулес".

Сперва "новый Месси" положил красивый "голясо" обводящим ударом в дальний угол ворот экс-кипера каталонцев Яспера Силлессена, а перед самым перерывом заработал пенальти, мощно и хладнокровно реализованный его голландским товарищем.

Во втором тайме у "мышей" был лишь один реальный шанс отыграться, но тер Штеген сыграл выше всяких похвал, вскинув руку и парировав неприятный выстрел от выскочившего один на один Гонсалу Гэдеша. Ну, а в самой концовке Барса положила третий, тем самым окончательно закрыв игру.

Отличился вышедший на замену Фил Коутиньо с паса Сержиньо Деста, игравшего в этой встрече на позиции правого вингера, и в целом смотревшего на этой позиции весьма неплохо. В концовке публика каталонского гиганта еще и увидела долгожданный дебют в сине-гранатовой майке Серхио Агуэро, словом, вечер точно удался!

Киевскому Динамо точно не стоит недооценивать эту Барселону.

Коротко об остальных:

- Леванте и Хетафе не сумели распечатать ворота друг друга в "подвальных" разборках. Большинство ударов в исполнении команд были лишь разминкой для вратарей, а немногочисленная угроза от "лягушек" и "горожан" была ликвидирована ими же. Словом, боевые 0:0.

- Реал Сосьедад вырвал тяжелую минимальную победу над Мальоркой (1:0). В первом тайме баски владели солидным преимуществом, но не сумели забить, а вот во второй половине встречи была уже полярная ситуация. Всему виной удаление Айхена Муньоса перед самым перерывом, позволившее островитянам несколько поддавить гостей, правда, даже вдесятером сан-себастьянцы смотрелись не хуже, что и вылилось в забитый в самой концовке мяч. Не обошлось и без ляпа кипера Мальорки Маноло Рейны, застывшего в статичном положении после удара Хулена Лобете. Как минимум до следующих выходных Сосьедад – лидер чемпионата Испании, а в будущее воскресенье схлестнется с действующим чемпионом из Мадрида.

- Райо Вальекано вскарабкался на шестое еврокубковое место благодаря минимальной победе над Эльче. Правда, сильно радоваться "пчелам" не стоит, так как у конкурентов есть по матчу в запасе. Тем не менее, даже такие промежуточные результаты уже очень крутые, учитывая то, что многие называли команду Андони Ираолы в числе главных претендентов на вылет.

- Севилья увезла три очка из Галисии. Во втором тайме "кельты" заметно придавили "нервионцев", но те сумели распечатать вражеские ворота усилиями Рафы Мира, расстрелявшего вратаря после удара от партнера, и рикошета от игрока соперника. Атлетико, Реал и Севилья пока что идут вровень по набранным очкам.

- Осасуна сенсационно одолела Вильярреал на Эстадио де ла Серамика. В первом тайме Лукас Торро открыл счет, затем на 55 минуте Жерар Морено расстрельным ударом его сравнял, но памплонцам удалось вырвать победу в самой концовке. Команда Ягобы Аррасате пока что идет в зоне прямого попадания в Лигу Европы!

- Бетис увез минимальную победу из Витории-Гастейс. "Огурцам" удалось дожать неуступчивый Алавес в самой концовке, когда Борха Иглесиас просто обязан был поразить ворота после прекрасной передачи от неувядающего Хоакина. "Уничтожители бобов" продолжают демонстрировать катастрофические результаты. Всего одна победа в восьми встречах и вместе с Хетафе и Леванте статус главных кандидатов на вылет на данный момент.

- В заключение Эспаньол разобрался с Кадисом (2:0). "Попугайчики" забили по голу в каждом из таймов, а атака "субмарины" вновь предстала беззубой, сподобившись лишь на два удара в створ за 90 минут. У Кадиса в целом всего-то жалких семь забитых мячей в девяти турах и не удивимся, если он в итоге будет бороться за выживание. Хотя, там есть кандидаты и "посерьезнее".

Интересные факты:

- Реал Сосьедад не проигрывает в восьми домашних поединках подряд, в том числе в пяти последних играх сохраняя свои ворота в неприкосновенности. Это их лучшая беспроигрышная серия дома с 2015 года (В5, Н3) и их самая длинная серия без пропущенных мячей дома с 1984 года (5).

- Педри отдал наибольшее количество передач в финальную треть поля среди всех футболистов 2000 года рождения и позже, с начала прошлого сезона – 699.

- Оскар Трехо из Райо Вальекано забил пять голов в восьми матчах Ла Лиги-2021/22 (два гола и три передачи), столько же, сколько в предыдущем сезоне (один гол и четыре передачи в 26 матчах кампании-2018/19).

- Людвиг Аугустинссон стал первым шведским игроком, сыгравшим в футболке Севильи.

- Только против Вальядолида (4) Рафа Мир забил больше голов в Ла Лиге, чем против Сельты (два гола в совокупности в трех матчах).

- Хулен Лопетеги стал вторым наставником Севильи после Хоакина Капарроса в период с 2002 (2:1) по 2003 год (1:0), победившим Сельту в двух выездных матчах Примеры кряду.

- Ансу Фати впервые появился на поле в стартовом составе Барселоны с ноября 2020 года против Бетиса (5:2).

- Мемфис Депай впервые забил и ассистировал в одном матче за Барселону во всех турнирах.

- Прошло более десяти лет с момента последней игры Серхио Агуэро в Ла Лиге (21 мая 2011 года). Его нынешнему товарищу Гави тогда было всего 6 лет и 289 дней.

- 10 разных футболистов отличились забитыми мячами за Осасуну в девяти турах этого сезона, что на один больше, чем у Райо Вальекано.

- Рауль де Томас из Эспаньола на данный момент второй после Карима Бензема по проценту вовлеченности в голы своей команды – 71,4%.

- Нико Меламед стал самым молодым автором забитого мяча за Эспаньол в Примере (20 лет и 190 дней) после Марко Асенсио, поразившего ворота Эйбара в мае 2015 года в возрасте 20 лет и 115 дней.

Лучший гол 9 тура:

Марио Эрнандес (Райо Вальекано):

Рэнди Нтека (победный мяч Эльче за Райо):

Жерар Морено (Вильярреал) и его фантастический гол с лету по воротам Осасуны

Хосе Гайя и его сочный удар в касание по воротам Марк-Андре тер Штегена

Ансу Фати (обводящий супер-выстрел в игре против Валенсии)

Символическая сборная 9 тура:

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