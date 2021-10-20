Испания

Полузащитник Атлетико выбыл на неопределенный срок.

У полузащитника мадридского Атлетико Маркоса Льоренте рецедив мышечной травмы бедра.

В матче против Барселоны в рамках 8 тура испанской Ла Лиги Льоренте уже получал подобную травму, однако футболист сумел достаточно быстро восстановиться.

Тем не менее, сегодня официальный Twitter "матрасников" сообщил и повторной травме испанского хавбека.

Таким образом, участие футболиста в матче 10-го тура Ла Лиги против Реал Сосьедада под большим вопросом.

В текущем сезоне Льоренте провел 11 матчей за Атлетико во всех турнирах, в которых не сумел отличиться результативными действиями.