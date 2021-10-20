Полузащитник Атлетико выбыл на неопределенный срок.
маркос льоренте, getty images
20 октября 2021, 15:26
У полузащитника мадридского Атлетико Маркоса Льоренте рецедив мышечной травмы бедра.
В матче против Барселоны в рамках 8 тура испанской Ла Лиги Льоренте уже получал подобную травму, однако футболист сумел достаточно быстро восстановиться.
Тем не менее, сегодня официальный Twitter "матрасников" сообщил и повторной травме испанского хавбека.
Таким образом, участие футболиста в матче 10-го тура Ла Лиги против Реал Сосьедада под большим вопросом.
В текущем сезоне Льоренте провел 11 матчей за Атлетико во всех турнирах, в которых не сумел отличиться результативными действиями.