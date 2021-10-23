Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках десятого тура испанской Ла Лиги Мальорка в гостевом поединке не сумела переиграть Валенсию со счетом 2:2.

Мальорка здорово начала поединок. Команда была активна и в середине тайма счет открыла. Анхель откликнулся на передачу Ли и переиграл Силлессена.

В конце первого тайма в воротах "летучих мышей" побывал и второй мяч. После удара от гостей мяч срикошетил от Диакаби и влетел в сетку — 0:2.

Во втором тайме Валенсия заиграла намного активнее. Это привело ко второй желтой для Ли, который подвел свою команду.

И хозяева воспользовались численным большинством сполна. На 90+3 минуте Гедеш сумел один мяч отыграть. На 90+9 минуте второй мяч забил Гайя.

Валенсия — Мальорка 2:2

Голы: Гедеш, 90+3, Гайя, 90+9 — Анхель, 32, Диакаби (АГ), 38

Валенсия: Силлессен, Фулькье (Джейсон, 75), Габриэл Паулиста, Диакаби (Альдерете, 46), Гайя, Васс, Рачич (Солер, 46), Гедеш, Элдер Кошта, Макси Гомес (Маркос Андре, 46), Дуро (Вальехо, 64).

Мальорка: Рейна, Маффео, Вальент, Руссо, Оливан, Дани Родригес (Лаго Джуниор, 75), Руис де Галаррета (Батталья, 75), Баба, Ли Кан Ин, Санчес (Коста, 85), Анхель Родригес (Фер Ниньо, 63).

Предупреждения: Диакаби, Ли Кан Ин, Макси Гомес, Васс, Пратс, Оливан.

Удаление: Ли Кан Ин.