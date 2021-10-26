Испания

Football.ua подвел итоги очередного футбольного уик-энда в испанском футболе.

10 тур испанской Примеры подарил нам первый акт главного футбольного деликатеса сезона, которое вышло довольно интригующим, результативную перестрелку Севильи с Леванте, и многое другое.

ИСПАНИЯ. ЛА ЛИГА, 10 ТУР

Реал в четвертый раз кряду бьет Барселону

Скажите честно, чего именно вы ожидали от воскресного Эль-Класико? Думаем, многие предполагали уверенную, может, даже крупную победу Реала, либо весьма скучное и посредственное зрелище с минимумом достойных моментов. К тому располагала как нынешняя форма Барселоны, особенно психологическая, так и отсутствие в составе "блаугранас" Лео Месси.

Если к главному футбольному деликатесу без КриРо все уже привыкли, то вот осознавать, что теперь главные матчи сезона лишились еще и аргентинца — довольно тяжело. Впрочем, испанское класико существовало до и существует после ухода двух гениев, да и футбол обе команды выдали очень достойный.

Барселона: тер Штеген — Мингеса (Коутиньо, 46), Э. Гарсия, Пике, Альба — Гави (Л. де Йонг, 85), Бускетс, Ф. де Йонг (Роберто, 77) — Дест, Фати (Агуэро, 74), Депай



Реал: Куртуа — Л. Васкес, Милитао, Алаба, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Родриго (Вальверде, 72, Карвахаль, 90+2), Бензема, Винисиус (Асенсио, 87)

Сказать, что Барселона удивила, значит не сказать ничего. Главным оружием против Реала от Рональда Кумана стал высокий прессинг, который порой создавал гостям достаточно много проблем. Тройка нападения "сине-гранатовых" высоко встречала защитный блок "сливочных", а если им удавалось проходить этот прессинг, то Барса не брезговала тактикой фола. Нарушений накопилось достаточно много, к примеру, во втором тайме счет по фолам получился 8-3 в пользу хозяев Ноу Камп (и 8 от них же в первые 16 минут!).

До поры до времени какой-либо остроты на поле не наблюдалось вовсе, однако нельзя сказать, что игра была скучной и несмотрибельной. Скорее, осторожной, где соперники прощупывали друг друга и выжидали, чтобы наказать в случае оплошности.

И те, и другие могли забивать на исходе четверти часа, но сольный проход Винисиуса по флангу обернулся угловым и заблокированным ударом Каземиро в дальнейшем, а Барселона запорола очень толковую контратаку. Гави показал блестящую ориентацию корпусом, развернув быструю контру выверенной диагональю на пространство Фрэнки де Йонгу, но голландец выполнил неточную передачу на все того же испанца. Дест успел не дать мячу выйти за боковую линию, но игроки Реала нивелировали эту угрозу.

Вскоре американец еще и стал антигероем эпизода. Депай сумел выцарапать мяч у соперника, оттеснить Милитао и покатить мяч вдоль штрафной, Фати остроумно пропустил сферу на партнера, но Сержиньо умудрился немыслимым образом пробить выше ворот. Интересно, как бы повел себя Реал, если бы ему необходимо было отыгрываться.

Не забиваешь ты… Реал организовал ответный выпад к сине-гранатовому бастиону, который начал Давид Алаба. Именно австриец отобрал мяч у Депая, тем самым начав голевую атаку, затем нашел коридор на фланге, воспользовался тем, что голландец в какой-то момент остановился и решил не дорабатывать до конца по экс-игроку Баварии.

Ну, и вишенка на торте — своевременная передача от Ферлана Менди, позволившая отрезать оборону соперника и дать Алабе пространство и время для подготовки и нанесения роскошного удара в дальний угол. Ах да, там еще и Эрик Гарсия, в целом проведший достаточно неплохой поединок, не успел накрыть Давида, короче говоря, вынимайте.

Реал очень грамотно ловил команду Кумана в переходных фазах, периодически выбегая в контратаки, но перед самым перерывом Барселона несколько поджала "бланкос", а Ансу Фати и вовсе мог сравнивать счет, но блестящим образом сыграл Милитао.

Во втором тайме обе команды играли практически без центра поля. Выход Коутиньо вместо Мингесы привел к трансформации схемы "кулес" на 4-2-3-1 с Дестом на правом фланге обороны и бразильцем, игравшим между линиями, тем самым Барса стала более уязвима к быстрым контрам соперника.

На 49 минуте снова мог отличится Фати, но Куртуа без особых проблем взял весьма непростой удар, далее команды обменивались, в большей степени, полумоментами. Два супер-момента Реала подряд возникли на исходе часа игры.

Сначала прошёл пас в штрафную пяткой от Родриго на Модрича, но Гарсия бросился под мяч и не позволил хорвату нанести удар в створ, затем пошла вторая волна атаки, Лука накинул снаряд на Бензема, тот пробил, но тер Штеген справился с этим ударом.

Вскоре Бензема промазал после прострела с фланга, находясь фактически на ленточке, но француз пребывал во вне игры.

Куман пошел ва-банк, бросив в пекло сражения Серхио Агуэро и Люка де Йонга, тем самым расписавшись в желании перейти на тактику банальных кроссов в чужую штрафную, аргентинец то свой мяч забил, вот только перед самым финальным свистком при счете 0:2.

Реал ускакал в быструю контратаку, Лукас Васкес запустил появившегося на замену Марко Асенсио на пространство, а затем сам же в падении расстрелял ворота после удара партнера и сэйва немецкого голкипера каталонцев. Накануне испанец пообещал своей дочери, что в случае гола в Эль-Класико отпразднует его в стиле Человека-паука. Получилось красиво.

Таким образом, Реал Мадрид выиграл четвертое "Класико" кряду впервые с…1965 года! Единственное темное пятно — травма Феде Вальверде, по донесениям испанских СМИ уругваец будет отсутствовать до десяти дней, однако не исключено, что ему дадут больше времени для восстановления.

Главные цифры и статистика 183-го Эль-Класико в рамках Ла Лиги

- У Барселоны с первых минут на поле вышел полузащитник Гави. В возрасте 17 лет и 80 дней он стал самым юным футболистом, вышедшем в стартовом составе любой из команд в Эль-Класико в XXI веке.

- Давид Алаба стал пятым игроком, забившим в дебютном для себя Эль-Класико во всех турнирах в этом веке после "зубастика" Роналдо (2003 год), Рууда ван Нистелроя (2006 год), Рафаэля Варана и Хесе Родригеса (2013 год).

- Страшно себе представить, но Рональд Куман стал вторым наставником в истории сине-гранатовых, который проиграл первые три поединка против Реала подряд после Патрика О'Коннелла (1935-1940)!

- В возрасте 33 лет и 144 дней Серхио Агуэро стал самым возрастным игроком, забивавшем в дебютном Эль-Классико в XXI веке, побив достижение Артуро Видаля (31 год и 159 дней).

- Винисиус совершил девять попыток дриблинга, четыре из которых завершились успешно. Ни один футболист мадридского Реала не делал столько попыток в Эль-Классико на Камп Ноу по крайней мере с сезона-2005/06.

- Два разных защитника отметились забитыми мячами в Эль-Классико второй раз в этом веке (Давид Алаба и Лукас Васкес). Впервые это произошло в мае 2009 года, когда в составе "сливочных" отличился Серхио Рамос, а в составе каталонцев — Карлес Пуйоль и Жерар Пике. Итоговый счет той встречи — легендарные 2:6 в пользу машины Хосепа Гвардиолы на Сантьяго Барнабеу.

Фестиваль в Андалусии

Севилья с Леванте выдали красочное представление, как-то не вписывающееся в традиционные поединки испанского чемпионата. Уровень результативности в Примере неизменно падает вот уже который год, так что подобные матча необходимо ценить, холить и лелеять.

Севилья: Дмитриевски — Х. Навас, Кунде, Карлос, Аугустинссон (Акунья, 78) — Фернандо, Дилэйни (Хордан, 56) — Сусо (Ламела, 69), Оливер Торрес (О. Родригес, 78), Эль-Хаддади (Окампос, 69) — Рафа Мир

Примечательно, что xG обеих команд в матче по версии портала Understat вышел следующим — 1,83 против 1,29. Короче говоря, ребята решили немного "пооверперформить".

Андалусцы отличились трижды еще до перерыва. Уже на 8 минуте счет роскошным ударом с лету открыл Оливер Торрес (ау, защитники, кто вообще оставил его одного в своей штрафной?!), затем ошибся кипер "лягушек", запустивший игровой снаряд в ближний после удара Рафы Мира, Леванте отыгрался после потрясающего гола Хосе Моралеса (см. голы тура), но на 38 минуте Диего Карлос головой от правой штанги вновь увеличил преимущество своего клуба до двух мячей.

Во втором тайме перестрелка продолжилась и, по правде говоря, вам лучше самим пересмотреть этот голевой фестиваль хотя бы в виде обзора, так как оно того стоит!

Отметим лишь, что, видимо, фирменный безбашенный стиль левантийцев никуда не денется и после недавнего ухода наставника Пако Лопеса.

Атлетико вновь проявляет характер

Судя по всему, Атлетико нравится нервировать себя и своих болельщиков, иначе сложно объяснить столь аномальное количество матчей, в которых "матрасники" позволяют сопернику многое, чтобы затем героически возвращаться в игру.

Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Эрмосо (Э. Эррера, 73), Лоди (Кондогбия, 58) — де Пауль (Корреа, 58), Коке, Лемар (Карраско, 46) — Гризманн (Кунья, 73), Суарес, Фелиш

Реал Сосьедад: Ремиро — Элустондо, Ле Норман, Субельдия — Сальдуа (Туррьентес, 64), Гевара (Янузай, 88), Мерино, Горосабель — Давид Сильва (Пачеко, 63) — Исак (Порту, 64), Серлот (Лобете Сьенфуэгос, 89)

Любопытно, что Сосьедад подходил к сей встрече в статусе лидера Примеры.

Стартовый план наставника басков Иманола Альгуасиля несколько удивил хозяев Ванда Метрополитано. Сосьедад при билд-апе не спешил разыгрывать мяч, вместо этого выманивая на себя как можно большее количество игроков в красно-белых футболках, чтобы затем отдать передачу в глубину. Главным винтиком в такие моменты был кипер Ремиро. Кроме того, Реал из Сан-Себастьяна не брезговал использовать эффективный прессинг и контрпрессинг, с которого, собственно, и началась первая голевая атака.

Гости выглядели очень интересно в первом тайме, эффективно сдерживая соперника. Отсутствие Хосе Хименеса и Стефана Савича выглядит достаточно болезненно для "кольчонерос", так как экспериментальная связка Фелипе-Эрмосо в центре обороны проявила себя не самым лучшим образом. Фелипе так и вовсе едва не нарвался на удаление.

До перерыва наиболее реальную возможность забить имели именно "чури-урдин", но выстрел Давида Сильвы после блестящего обыгрыша в "стеночку" с Серлотом пришелся прямиком в Яна Облака.

В начале второго тайма РС вновь окатил фаворита ушатом ледяной воды, когда Александр Исак поразил дальний угол хозяйских ворот со штрафного, и вот тут-то Атлетико наконец-то по-настоящему включился в игру!

Вслед за активным отрезком "сине-белых", включившим в себя тот самый гол шведского форварда, "индейцы" взяли в руки стрелы и мушкеты, начав палить по вражеским редутам что есть мочи, довольно быстро преуспев в этом давлении. Атлетико перестроился с 4-3-3 на 3-4-3, Кондогбия сменил Ренана Лоди, составив кулак в центре поля с Коке, появился и Анхель Корреа, так что Диего Симеоне приложил все усилия для добычи результата.

Сперва сработала связка Жоау Фелиш-Луис Суарес. Португалец выполнил идеальный навес на голову уругвайцу, а вскоре Микель Мерино досадным образом вмазал по ноге "Эль Пистолеро" в своей штрафной, а арбитр наказал Реал Сосьедад одиннадцатиметровым. Уругваец с "точки" не промахнулся.

Ближе к концу игры банда Альгуасиля апеллировала к рефери по поводу ответного пенальти, однако безосновательно, так как рука Фелипе в момент удара Порту была прижатой к корпусу. Финальный навал Атлетико также ни к чему не привел, на том и разбежались.

Если судить по первому тайму и началу второго — действующие чемпионы отскочили, если только по второй половине встречи — повезло уже Сосьедаду. Ясно одно — сан-себастьянский Реал после отчетного тура остался на первом месте в таблице Ла Лиги. Правда, по потерянным очкам и Реал мадридский, и Атлетико, и даже Севилья могут вскоре потеснить его с престола.

Коротко об остальных:

- Осасуна не сумела удержать победу в домашней встрече с Гранадой (1:1). Памплонцы открыли счёт удара Коте с подбора, который обернулся рикошетом от защитника точно в ноги Чими Авильи, красиво расстрелявшего ворота с близкого расстояния. На 74 минуте Коте выступил теперь уже в роли антигероя, схлопотав прямую красную, а "насриды" в самой концовке сумели уйти от поражения благодаря ошибке Серхио Эрреры на выходе и роскошному выстрелу Анхеля Монторо (см. голы тура).

- Валенсия продолжает идти без побед. В очередном туре "летучие мыши" оступились на неуступчивой Мальорке (2:2). Поединок начался с минуты молчания в память легендарного экс-президента левантийцев Луиса Касановы, много лет трудившегося во благо любимого клуба. Увы, команда Хосе Бордаласа подкачала итоговым результатом.

Вот как можно было, к примеру, позволить Ли так спокойно пройти по штрафной линии и выкатить мяч под расстрельный удар Анхелю, а, защитники?! Ну, а после автогола Мухтара Диахаби стало и вовсе кисло. Благо для поклонников на Месталье, их любимцы таки сумели вырвать ничью во втором тайме, причем сделать это в добавленное время! Гонсалу Гэдешу удался сумасшедший дальний удар (см. голы тура), а затем еще один мини-шедевр оформил забивающий во второй игре кряду Хосе Гайя.

- Алавес сделал шаг в сторону выхода из зоны вылета. "Уничтожители бобов" всухую уделали Кадис на его поле, приблизившись к "субмарине" на расстояние одного очка, имея при этом матч в запасе. Хоселу открыл счет ударом с "точки" уже на шестой минуте, а в самой концовке он же точным выстрелом в правый угол его и закрепил.

- Эльче и Эспаньол победителя не выявили (2:2). Игра получилась довольно бодрой. Лукас Бойе открыл счет в первом тайме, но "попугайчикам" удалось дважды клюнуть соперника за бока в тайме втором, причем оба мяча были проведены в течении двух минут! Сперва Ману Морланес нанес классный дальний удар (см. голы тура), а затем защитники хозяев оставили одного Рауля де Томаса на дальней штанги, ну а воспитанник мадридского Реала подобных вольностей не прощает.

Казалось, что каталонцы увезет победу, но Эльче отыгрался на последних минутах весьма обидным для "перикитос" образом. Леандро Кабрера головой пытался выбить мяч после навеса от Фиделя, но вместо этого сфера отрикошетила от товарища уругвайца Янгеля Эрреры точно на ногу Дарио Бенедетто, расстрелявшего ворота с нескольких метров.

- Бетис вырвал победу у Райо Вальекано (3:2). Игра началась с минуты молчания в память о экс-наставнике "огурцов" Луисе Белло, тренировавший их в сезоне-1966/67. Команда Мануэля Пеллегрини не подкачала. Хозяева забили дважды в первом тайме, затем "пчелы" сумели отыграться, причем первый мяч Нтеки вышел просто каким-то безумным (см. фэйлы тура), но севильский коллектив таки оформил победу благодаря реализованному пенальти Виллианом Жозе.

- Пока весь мир пребывает в ожидании покупки нового айфона, в Испании по-прежнему ждут первой победы Хетафе в сезоне. Рубившаяся с миланским Интером в плей-офф Лиги Европы в прошлом году команда идет на твердом последнем месте в таблице с весьма туманными перспективами. Очередное поражение подмадридцам нанесла Сельта. Галисийцы отличились дважды в начале второго тайма, а после удаления Джене игру можно было дальше и не смотреть. Итог: 0:3, и первые три очка для "кельтов" после двух поражений кряду.

Интересные факты:

- Осасуна выиграла лишь одну из 10 последних пятничных игр, 2:0 с Леванте в январе 2020 года, всего же установив следующий баланс — +1=6-3.

- Мухтар Диахаби — первый игрок Валенсии, забивший автогол в рамках Ла Лиги после Уго Гильямона во встрече с Атлетиком в феврале 2020 года.

- Арендованный у мадридского Реала китаец Ли стал первым футболистом Мальорки, отметившийся ассистом и удаленным с поля в одной игре после Энрике Кораллеса в матче с Депортиво из Ла-Коруньи в феврале 2009 года.

- Хосе Гайя из Валенсии отметился двумя забитыми мячами в двух последних поединках Примеры. Любопытно, что это всего на гол меньше, чем в его предыдущих 207 встречах в рамках элитного дивизиона чемпионата Испании.

- Кадис нанес 23 удара по воротам Алавеса, из которых 4 пришлись в створ. Наибольшее число выстрелов для команды, проигравшей матч в этом розыгрыше Ла Лиги.

- Дубль в ворота Кадиса позволил испанцу Хоселу стал вторым по скорострельности игроком Алавеса в Примере, которому покорилась отметку в 25 мячей в турнире (82 игры) после Хави Морено (29 голов в 71 игре).

- Рауль де Томас принял непосредственное участие в 70% голов Эспаньола в Примере в этом сезоне.

- Дарио Бенедетто из Эльче забил дважды в трех последних играх испанского первенства, столько же, сколько в 29 матчах Примеры и Лиги 1 до этого!

- Александр Исак стал первым игроком, оформившим гол+ассист в игре против мадридского Атлетико на Ванда Метрополитано.

- Александер Серлот — шестой норвежец, отличившийся голом в рамках Ла Лиги и третий после Берга (2) и Эдегора (1), кому удалось поразить ворота Атлетико.

- Ни один из игроков топ-5 европейских чемпионатов не удалялся больше, чем Джене Даконам из Хетафе (5) в последние пять сезонов.

- Сельта не забила гол в первом тайме в 9 из 10 матчей текущего сезона Ла Лиги, что является наихудшим показателем среди всех участников чемпионата Испании.

Лучший гол 10 тура:

Анхель Монторо (Гранада) и его триггер по воротам Осасуны

Гонсалу Гэдеш (потрясающий дальний удар)

Хосе Гайя (удар через себя)

Ману Морланес (Эспаньол)

Франсис Коклен (Вильярреал)

Оливер Торрес (Севилья, выстрел с лету по воротам Леванте)

Хосе Моралес (Леванте)

Мунир Эль-Хаддади

Давид Алаба

Алекс Морено (Бетис)

Фэйлы тура:

Таковых накопилось сразу три в отчетном туре

Сказ о том, как Эспаньол курьезный гол в концовке пропускал

Грубейшая ошибка подменявшего Яссина Буну в рамке ворот Севильи Марко Дмитровича, обернувшаяся подобным голом

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ИСПАНИЯ. ЛА ЛИГА, 2021 — 2022

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Реал Сосьедад 10 6 3 1 14 9 5 21 2 Реал Мадрид 9 6 2 1 24 11 13 20 3 Севилья 9 6 2 1 16 6 10 20 4 Атлетико 9 5 3 1 13 8 5 18 5 Бетис 10 5 3 2 15 11 4 18 6 Осасуна 10 5 3 2 14 13 1 18 7 Райо Вальекано 10 5 1 4 17 12 5 16 8 Атлетик 9 4 4 1 9 5 4 16 9 Барселона 9 4 3 2 15 10 5 15 10 Валенсия 10 3 4 3 15 13 2 13 11 Эспаньол 10 3 4 3 10 10 0 13 12 Мальорка 10 3 3 4 9 15 -6 12 13 Вильярреал 9 2 5 2 10 7 3 11 14 Сельта 10 3 1 6 10 12 -2 10 15 Эльче 10 2 4 4 8 12 -4 10 16 Гранада 9 1 4 4 7 13 -6 7 17 Кадис 10 1 4 5 7 15 -8 7 18 Алавес 9 2 0 7 4 13 -9 6 19 Леванте 10 0 5 5 9 18 -9 5 20 Хетафе 10 0 2 8 3 16 -13 2