Испания

Подопечные Унаи Эмери отыгрались в результативном матче.

Вильярреал в рамках поединка одиннадцатого тура чемпионата Испании принимал на своем поле Кадис и добыл ничейный результат.

Хет-трик Лосано поставил подопечных Унаи Эмери в очень тяжелое положение, из которого им удалось выбраться только в компенсированное время, когда голом отметился Груневельд.

Поражение могло стать для "желтой субмарины" третьим подряд в чемпионате Испании.

Вильярреал — Кадис 3:3

Голы: Торрес, 43, Диа, 80, Груневельд, 90+6 — Лосано, 14, 45+1, 52

Вильярреал: Асенхо — Марио Гаспар (Чуквуэзе, 61), Манди, Пау Торрес, Педраса (Эступиньян, 74) — Парехо, Иборра (Орье, 61), Тригерос (Коклен, 61) — Пино, Пако Алькасер (Диа, 74), Груневельд

Кадис: Ледесма — Карселен (Сальви Санчес, 64), Ароян, Виктор Чуст, Эспино — Фали Хименес (Аларкон, 71), Алекс Фернандес, Йонссон (Акапо, 53) — Чапела (Алехо, 53), Собрино, Лосано (Андоне, 71).

Предупреждения: Манди, Алькасер, Коклен — Эспино, Лосано, Фали, Алехо, Акапо