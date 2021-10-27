Испания

Каталонцы потерпели поражение в матче чемпионата Испании.

В матче 11-го тура Примеры Райо Вальекано одержал минимальную победу над Барселоной на своем поле. Единственный гол на 30-й минуте поединка забил нападающий хозяев Радамель Фалькао.

Каталонский клуб имел возможность отыграться в середине второго тайма, однако форвард Мемфис Депай не сумел реализовать пенальти.

Благодаря этой победе Райо сумел увеличить отрыв от Барселоны в турнирной таблице Примеры. На данный момент "пчелы" занимают пятую строчку с 19 очками, тогда как "сине-гранатовые" идут на девятом месте с 15 пунктами.

Райо Вальекано – Барселона 1:0

Гол: Фалькао, 30.

Райо Вальекано: Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья (Унаи Лопес, 63), Оскар Валентин (Суарес, 90+3), Трехо (Сисс, 76), Фалькао (Нтека, 76), Паласон.

Барселона: тер Штеген, Серджи Роберто (Демир, 60), Пике, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, Коутиньо (Гави, 74), Нико Гонсалес (де Йонг, 84), Дест, Агуэро, Депай.

Предупреждения: Трехо, Савельич – Коутиньо, Пике.