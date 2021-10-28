Испания

Подопечные Карло Анчелотти не смогли распечатать ворота памплонцев.

Реал в рамках поединка одиннадцатого тура чемпионата Испании принимал на своем поле Осасуну. Карло Анчелотти решил все-таки оставить в запасе украинца Андрея Лунина, несмотря на небольшое повреждение Тибо Куртуа в матче против Барселоны. Также вне основы остались Родриго и Модрич — их места на поле заняли Асенсио и Камавинга.

С первых минут команды задали не самый высокий темп игры. Реал размеренно контролировал мяч в центре поля, пытаясь найти брешь в массированной обороне соперника. Осасуна, в свою очередь, довольно редко переходила центр поля, полностью сосредоточившись на обороне. Полумоменты Камавинги и Винисисуса лишь немного потревожили голкипера.

Осасуна ответила ближе к концу тайма, когда Кике не смог подстроиться под мяч в чужой штрафной площади после подачи с углового. Реал еще сделал несколько неплохих подходов, но удивить голкипера памлонцев не удалось. Свисток арбитра отправил команды отдыхать при "сухом" счете на табло.

В начале второго тайма Осасуна имела все шансы открыть счет в матче. Авила выкатил мяч на Монкайолу в чужой штрафной, а тот пробил в штангу ворот Реала. Подопечные Карло Анчелотти продолжали создавать полумоменты около чужих воротах, но довести дело до реальной остроты не удавалось.

В какой-то момент памплонцы почувствовали еще больше уверенности и пошли в высокий прессинг, несколько раз отобрав мяч у соперника, но ни к чему опасному это не привело. Самый стоящий момент у "сливочных" был под занавес встречи, когда Марсело получил передачу в чужой штрафной и пробил в одно касание — точности бразильцу не хватило.

Финальный свисток главного арбитра встречи зафиксировал ничейный результат

Реал — Осасуна 0:0

Реал: Куртуа — Карвахаль (Васкес, 69), Милитао, Алаба, Менди (Марсело, 69) — Кроос, Каземиро, Камавинга (Родриго, 46) — Асенсио (Азар, 69), Бензема, Винисисус

Осасуна: Эррера — Видаль, Д. Гарсия, У. Гарсия, Монкайола (Ойер, 90), Круз — Мартинес (Гарсия, 67), Торро, Санчес — Авилья (Брашанац, 67), Кике (Барберо, 89)

Предупреждения: Камавинга — У. Гарсия