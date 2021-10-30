Испания

Football.ua представляет анонс матча 12 тура Ла Лиги.

В рамках 12 тура испанской Ла Лиги Эльче в родных стенах сыграет против мадридского Реала.

Суббота, 30 октября, 15:00. Стадион Эстадио Мануэль Мартинес Валеро, Эльче. Трансляция на Megogo.

Эльче достаточно неожиданно спасся по итогам минувшего сезона Ла Лиги. Да и в этом году команде перед началом сезоне предрекали последнее место, однако пока что она превышает возложенные на нее ожидания. После подписания нескольких интересных футболистов, таких как: Лукас Перес, Хавьер Пасторе, Омар Маскрель, Эльче показывал достойное сопротивление соперникам, уровнем выше. При этом коллектив Франсиско Эскрибы добыл шесть очков там, где и должен был их брать — в играх против Хетафе и Сельты.

Матч против Реала будет необычайно тяжелым. Соперник уже потерял очки там, где не должен был, и недооценки на этот раз не предвидится. Но кто знает, возможно и на этот раз произойдет чудо?

Реал в прошлом туре потерял очки на ровном месте. Команда Карло Анчелотти не смогла взломать оборонные редуты крепкой Осасуны и упустила шанс побороться с Сосьедадом за первое место в турнирной таблице. Осечку в матче против Эльче попросту не поймут фанаты. И объяснить это тяжелым графиком не выйдет, ведь не просто так Реал называется "королевским клубом".

Пока "бланкос" довольствуются вторым местом в турнирной таблице, которое явно не делает их довольными. В игре вряд ли примет участие лидер сегодняшнего Реала Карим Бензема. Однако, если наставник команды найдет правильный вектор развития атак Реала, то и Мариано или Йович смогут заменить француза. Возможно, мы увидим изменения и на вратарской позиции. Предположим, что ворота "сливочных" будет защищать Андрей Лунин.

Ориентировочные составы:

Интересные факты:

- В четырех из 10 матчей Реал забивал в ворота соперников три и больше голов.

- Эльче лишь трижды в текущем сезоне "оставлял свои ворота на замке".

- Эльче и Реал встречались между собой 48 раз (6 побед Эльче, 11 ничьих и 31 победа Реала).