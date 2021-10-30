Испания

Football.ua представляет анонс матча 12 тура Ла Лиги.

В рамках 12 тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона на Камп Ноу сыграет против одного из аутсайдеров чемпионата — Алавеса.

Суббота, 30 октября, 22:00. Камп Ноу, Барселона. Трансляция на Megogo.

Матчем против Алавеса Барселона начинает новую страницу в славной истории этого клуба. Прямо перед игрой каталонский клуб сменил наставника. Вместо Рональда Кумана исполняющим обязанности главного тренера назначен 49-летний Серхи Бархуан — легенда клуба и сборной Испании, тренировавший до этого Барселону Б. Задания перед Бахуаном поставлены. Президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта все еще верит в успех команды как в чемпионате, так и на евроарене.

Да, чемпионат лишь недавно начался, но Барселона играет если не отвратительно, то очень близка к этому. Поражение в Эль-Класико на своем поле, при своих болельщиках, больно ударило по самолюбию футболистов. А 1:0 от Райо Вальекано и разбил все иллюзии фанатов, что кризис близится к своему завершению. Возможно, победа против скромного Алавеса вернет в тонус фанатов.

"Не так плохо, как могло быть, но и не так хорошо, как хотелось бы", — это про игру и турнирное положение Алавеса на старте этого сезона. Команда сумела выбраться из зоны вылета благодаря шести очкам в последних дух играх Ла Лиги. И добыты они были в играх с не самыми простыми соперниками. Сначала был бит Кадис со счетом 0:2, а затем победа была добыта над Эльче — 1:0.

Выезд в Барселону обещает быть очень тяжелым. Однако, как показывают другие команды, играть против Барселоны и думать о победе очень даже реально. Тем более, что это будет первая игра для каталонцев при новом наставнике. Если Алавес сможет взять очки на Камп Ноу, в Витория-Гастейс, от куда этот клуб, будет настоящий праздник.

Ориентировочные составы:

Интересные факты:

- Команды 43 раза встречались в очных противостояниях (30 побед Барселоны, 6 ничьих и 7 побед Алавеса).

- Алавес в текущем сезоне ни разу не играл вничью (3 победы и 7 поражений).

- Алавес в текущем сезоне не забивал более двух голов в одном матче.