Испания

"Сливочные" записали в свой актив победу над одним из аутсайдеров Ла Лиги.

В рамках 12-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал отправил в гости к Эльче. В прошлом матче "сливочные" оступились с Осасуной, поэтому им крайне был необходим победный результат.

Главным героем данного противостояния стал Винисиус Жуниор, который оформил в ворота хозяев дубль.

И пусть Эльче, который играл в меньшинстве из-за удаления Гути, удалось отыграть один мяч в самой концовке, избежать поражения так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал победу Реала со счетом 2:1.

Эльче — Реал 1:2

Голы: Милья, 86 — Винисиус, 22, 73

Эльче: Касилья — Паласиос, Роко, Бигас, Мохика — Лукас Перес (Бенедетто, 71), Гути, Маскарель, Фидель — Пасторе (Гумбау, 71) — Бойе

Реал: Куртуа — Васкес (Карвахаль, 65), Милитао, Алаба, Марсело (Менди, 66) — Модрич (Камавинга, 84), Каземиро, Кроос — Родриго (Асенсио, 18), Мариано, Винисиус (Азар, 85)

Предупреждение: Гути

Удаление: Гути, 63