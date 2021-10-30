"Сливочные" записали в свой актив победу над одним из аутсайдеров Ла Лиги.
Винисиус Жуниор, Getty Images
30 октября 2021, 16:59
В рамках 12-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал отправил в гости к Эльче. В прошлом матче "сливочные" оступились с Осасуной, поэтому им крайне был необходим победный результат.
Главным героем данного противостояния стал Винисиус Жуниор, который оформил в ворота хозяев дубль.
И пусть Эльче, который играл в меньшинстве из-за удаления Гути, удалось отыграть один мяч в самой концовке, избежать поражения так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал победу Реала со счетом 2:1.
Эльче — Реал 1:2
Голы: Милья, 86 — Винисиус, 22, 73
Эльче: Касилья — Паласиос, Роко, Бигас, Мохика — Лукас Перес (Бенедетто, 71), Гути, Маскарель, Фидель — Пасторе (Гумбау, 71) — Бойе
Реал: Куртуа — Васкес (Карвахаль, 65), Милитао, Алаба, Марсело (Менди, 66) — Модрич (Камавинга, 84), Каземиро, Кроос — Родриго (Асенсио, 18), Мариано, Винисиус (Азар, 85)
Предупреждение: Гути
Удаление: Гути, 63