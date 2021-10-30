Испания

"Летучие мыши" справились с "желтой субмариной".

Завершился поединок 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором Валенсия принимала на своем поле Вильярреал.

"Летучие мыши" весь матч играла вторым номером, при этом тотальное преимущество гостей во владении мячом не принесло им никакой пользы.

Игроки Валенсии, напротив, сумели реализовать два момента, при этом оставив свои ворота в неприкосновенности. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счетом 2:0.

Валенсия — Вильярреал 2:0

Голы: Гильямон, 43, Солер, 77 (с пенальти)

Валенсия: Силлессен — Фулькье, Паулиста (Диахаби, 72), Альдерете, Гайя (Пиччини, 82) — Гильямон — Кошта, Рачич (Солер, 53), Васс, Маркос Андре (Корреа, 73) — Гедеш (Дуро, 82)

Вильярреал: Рульи — Орье, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Альберто Морено, 72) — Парехо (Дья, 46), Капу (Тригейрос, 61), Коклен — Пино (Чуквезе, 46), Мой Гомес (Алькасер, 71), Данжума

Предупреждения: Гильямон, Альдерете — Данжума, Тригейрос, Альбиоль, Чуквезе