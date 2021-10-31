Испания

Главный тренер Валенсии прокомментировал победу своей команды в матче Ла Лиги.

Главный тренер Валенсии Хосе Бордалас высказал о победе своей команды в матче Ла Лиги против Вилярреал (2:0).

"За исключением того удара, который отбил Силессен — у соперника не было моментов. Мы хорошо контратаковали, хорошо созидали. Я доволен.

Эмери — великолепный тренер, я уважаю его. Тем не менее, мы все видели игру. Я обычно не оцениваю слова коллег, но Коклен с трудом смог продолжить матч после очередного фола, а так не было желтой карточки", — приводи слова специалиста Marca.

После 10-ти туров Валенсия находится на десятой строчке с 16-ю очками в своем активеа.

Следующий матч в рамках испанской Ла Лиги Валенсия проведет против мадридского Атлетико.