Испания

Футболист пообщался с прессой накануне матча против Реала.

Защитник донецкого Шахтера Марлон рассказал о своем опыте игр за Барселону, прокомментировал форму Винисиуса и проблемы каталонцев.

"У меня очень хорошие воспоминания о Барселоне, действительно хорошие. В Барселоне я начал понимать игру и приобретать правильный и необходимый менталитет для профессионализма. Играть вместе с такими игроками, как Пике, Маскерано, Иньеста, Месси и Суарес, — это опыт всей жизни.

Что происходит с Барселоной? Клубу нужно время и терпение, чтобы выйти на прежний уровень. Люди всегда хотят, чтобы команда как можно скорее выигрывала. Но мы сталкиваемся с нелегким процессом, когда нужно начать все сначала. Барса находится на этапе строительства".

"Меня впечатляет нынешняя форма Винисиуса. Он — доминирующий игрок в игре один на один, и, прежде всего, обретает зрелость. Он еще очень молод, но на этом этапе своей карьеры он показывает, что он спокоен и убежден в правильности своих действий", — сказал Марлон в интервью Lesportiu.

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