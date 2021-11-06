Испания

Мадридский клуб хочет уберечь своего игрока от влияния трансферного рынка.

Бразильский нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор вышел на фантастический уровень формы уже со старта нового сезона, уже оформив 16 результативных действий (9 голов + 7 передач) в 15 сыгранных на данный момент поединках во всех турнирах.

Руководство "бланкос" прекрасно понимает, что при сохранении подобного темпа карьерного роста их футболист быстро станет целью для других топ-клубов Европы, которые с радостью захотят заполучить в свой состав столь результативного игрока.

Именно поэтому Реал, несмотря на имеющееся на руках соглашение сроком до 2025 года, будет стараться в конце текущего сезона обновить контракт 21-летнего исполнителя, повысив при этом его оклад и установив баснословную сумму отступных.

В настоящее время зарплата Винисиуса составляет 3,5 млн евро за сезон, в то время как по новому соглашению мадридский клуб хочет поднять ее до показателя в 5,5 млн евро, к которым могут добавиться различные бонусы.

Кроме того, "королевский" клуб намерен вписать в контракт еще и увеличенную с 700 млн до 1 млрд евро сумму отступных для своего футболиста.

Впрочем, высока вероятность того, что Реал пойдет еще дальше, не ограничившись клаусулой, соответствующей по величине сумме потенциальных выплат за Карима Бензема или Гарета Бэйла, и укажет сразу 1,1 млрд евро.

Как отмечает испанская пресса, сам Винисиус никогда не обращался к руководству клуба за каким-либо улучшением условий его содержания в команде.