Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Ла Лиги.

Атлетико в рамках поединка тринадцатого тура чемпионата Испании отправится в гости к Валенсии.

Валенсия — Атлетико

Воскресенье, 7 ноября, 17:15. Стадион Месталья, Валенсия. Главный арбитр встречи — Сесар Сото Градо.

Валенсия подходит к матчу с шестнадцатью баллами в активе на одиннадцатой строчке турнирной таблицы. В прошлом туре "летучие мыши" принимали на своем поле Вильярреал и добились победы со счетом 2:0. Статистика Валенсии наталкивает на мысль, что от команды можно ожидать, что угодно — у левантийцев по четыре победы, ничьи и поражения.

Также нужно понимать, что победой в прошлом туре Валенсия прервала серию неудачных результатов. Очевидно, Валенсия попытается добиться победы, но в последних пяти играх этих команд на Месталье "летучие мыши" ни разу не побеждали — было зафиксировано три ничейных результата и две победы Атлетико.

Команда Диего Симеоне, в свою очередь, находится на четвертой позиции с двадцатью двумя набранными баллами и продолжает погоню за Реалом Сосьедад, Реалом и Севильей. В прошлом туре мадридцы принимали Бетис и в несвойственной для себя манере победили с разгромным счетом.

Атлетико обычно славится своей оборонительной линией, однако в этом сезоне "матрасники" похвастаться этим не могут. За одиннадцать игр Атлетико пропустил десять голов, что ему несвойственно. Кроме того, в Лиге чемпионов дела тоже идут не лучшим образом. После поражения от Ливерпуля мадридцам нужно реабилитироваться перед своими болельщиками.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Паулиста, Гомес — Льоренте

Под вопросом: Черышев, лато — Кондогбия, Лемар

Интересные факты:

Атлетико не проигрывает в последних 13 матчах против Валенсии во всех соревнованиях.



Атлетико не проигрывает в 15 из последних 16 матчей Ла Лиги.



Атлетико забивал не менее 2 голов в последних 4 матчах Ла Лиги.