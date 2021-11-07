Испания

Наставник мадридского Атлетико прокомментировал результат матча с Валенсией.

Главный тренер мадридского Атлетико поделился мыслями относительно упущенной победы своей команды в матче с Валенсией (3:3).

Наставник считает, что именно его ошибки привели к такому результату.

"Поздравляю свою команду. Парни выполнили установку и проявили характер после игры с Ливерпулем. После того, как счет стал 3:1 мы допустили массу ошибок, в чем я вижу именно свою вину. То, что нужно сказать команде, я скажу в раздевалке. Могу сказать, что если не брать последние пять минут, Атлетико выглядел отлично.

88 минут мы играли прекрасно, но тренер допустил ошибки. Поэтому именно по вине тренера победа была упущена", — приводит слова Симеоне AS.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Валенсия — Атлетико (3:3).