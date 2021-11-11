Испания

Мадридский клуб намерен на полную мощность использовать свой домашний стадион не только в футбольной сфере.

Домашний стадион мадридского Реала, Сантьяго Бернабеу, находится на финальном этапе дорогостоящей реконструкции, после завершения которой обзаведется рядом функциональных и технических возможностей для проведения не только футбольных поединков.

Арена, построенная в столице Испании еще в 1947 году, переживает уже третью свою реконструкцию в истории, однако на этот раз проект куда более масштабный, чем предыдущее "косметическое" обновление имени Флорентино Переса, когда на стадионе были размещены VIP-ложи, залы для прессы и офисные помещения в восточном фасаде.

Как итог, реновация обошлась "сливочным" в 575 млн евро — более чем в пять раз больше в количественной характеристике, чем строительные работы образца 2001 года (110 млн евро).

Отдельная история — работа над выдвижной системой спортивных покрытий, которая позволит проводить на стадионе, помимо футбольных, также и баскетбольные, теннисные матчи и поединки американского футбола.

Именно обзору возможностей этой дорогостоящей технологии и посвятил свой последний материал мадридский клуб.

Как утверждают дизайнеры проекта, подобный подход позволит использовать стадион вплоть до 300 дней в году.

Напомним, что Сантьяго Бернабеу, несмотря на продолжающиеся строительные работы в чаше стадиона, уже принимает матчи "галактикос", а в недавнем прошлом тут неудачно гостевал в рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА донецкий Шахтер (1:2).